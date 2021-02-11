Akyurt'ta yüzme havuzu ve gençlik merkezinin temelleri atıldı - Son Dakika

Akyurt'ta yüzme havuzu ve gençlik merkezinin temelleri atıldı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde 13 bin metrekarelik gençlik merkezi ve yüzme havuzunun temelleri atıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, temelleri atılan tesisin iki ayrı yapıdan oluştuğunu ve yüzme havuzunun yanı sıra tesiste hamam, sauna ve gençlik merkezinin de yer alacağını belirtti. Temel atma töreninde konuşan Ayık, "Kıymetli hemşehrilerimizin bu tesise geldiğinde özellikle gençlerimiz vakitlerinin kıymetlendirebilecekleri büyük bir alan bulacak aslında. 7'den 77'ye, annesiyle, dedesiyle ebeveyniyle geldiğinde onlar farklı alanlarda sosyalleşebilecek gençlerimiz çocuklarımız farklı alanlarda sosyalleşme sportif faaliyetlerde bulunma imkanına sahip olacak. Her yaşa hitap eden yaşayan bir tesis olacak diyebiliriz. Geldiğimiz noktada inşallah bugün tesisimizin temelini atacağız" dedi.

13 bin metrekarelik alanda yer alacak gençlik merkezi ve yüzme havuzunun iki kısımdan oluşacağını ve çok amaçlı spor salonlarının yer alacağını ifade eden Ayık, "Gençlik merkezimize dışarıdan baktığımızda tek bir yapı gibi görünse de içinde aslında iki ayrı yapıdan oluşuyor. Yapıdan içeri girdiğinizde sizi bir fuaye alanı karşılıyor. Hemen yanı başında bir kafeteryası var. ve bu kafeteryayı geçtikten sonra yapı aslında kendi içinde ikiye ayrılıyor. Tesiste çok amaçlı spor salonu ve yüzme havuzu, hamam, sauna, spor salonu ve fitness salonu bulunuyor" ifadelerini kullandı.