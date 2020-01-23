Akyurt'taki deprem güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Akyurt'taki deprem güvenlik kamerasına yansıdı
6 saat önce
Ankara'nın Akyurt ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan deprem güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
Ankara'nın Akyurt ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan deprem güvenlik kamerasına yansıdı.
Akyurt ilçesinde sabah saat 06.42'de Ahmetadil Mahallesi'nde 3.9, saat 06.55'te ise Kozayağı Mahallesi'nde 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlçe merkezi, çevre ilçeler ve Ankara'da şiddetli bir şekilde hissedilen deprem anı bir besi çiftliğindeki güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA
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