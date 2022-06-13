Akyurt'taki sel sırasında bir ailenin otomobil içindeki panik halleri kameraya yansıdı - Son Dakika
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Akyurt'taki sel sırasında bir ailenin otomobil içindeki panik halleri kameraya yansıdı

13.06.2022 22:29
Akyurt'taki sel sırasında bir ailenin otomobil içindeki panik halleri kameraya yansıdı

Ankara'da etkili o0lan şiddetli sağanak, Akyurt ilçesinde bir aileyi otomobilleri içerisinde yakaladı.

Ankara'da etkili o0lan şiddetli sağanak, Akyurt ilçesinde bir aileyi otomobilleri içerisinde yakaladı. Araç içerisinde paniğe kapılan ailenin korku dolu o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkentte günlerdir devam eden sağanak, Akyurt ilçesi Tatar Çayı'nda otomobilleriyle seyahat eden bir aileyi yakaladı. Araçları içerisinde selin ortasında mahsur kalan ailenin endişeli ve korku dolu o halleri ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. - ANKARA

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Başkent'te sele yakalanan sürücünün zor anları Başkent'te sele yakalanan sürücünün zor anları Ankara Büyükşehir Belediyesi: 'Akyurt Sel Felaketi Bölgesinde 131 Araç, 501 Personelle Gece Gündüz Çalışmaya Devam Ediyoruz' Ankara Büyükşehir Belediyesi: 'Akyurt Sel Felaketi Bölgesinde 131 Araç, 501 Personelle Gece Gündüz Çalışmaya Devam Ediyoruz'
Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akyurt'taki sel sırasında bir ailenin otomobil içindeki panik halleri kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyurt'taki sel sırasında bir ailenin otomobil içindeki panik halleri kameraya yansıdı - Son Dakika
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