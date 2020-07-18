Akyurt'un en güzel bahçeleri - Son Dakika

Akyurt'un en güzel bahçeleri

Akyurt Belediyesi, geleneksel hale getirdiği "En Güzel Bahçe" yarışmasının yedincisini düzenledi.

Akyurt Belediyesi, geleneksel hale getirdiği "En Güzel Bahçe" yarışmasının yedincisini düzenledi.

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Akyurt Belediyesi kendisini diğer belediyelerden ayıran etkinliklerine, geleneksel hale getirdiği ve bu yıl yedincisi düzenlenen "En Güzel Bahçe" yarışması ile devam etti. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık; yarışmanın birincisi Yavuz Selim Şahinoğlu, ikincisi Birol Akyol ve Fatih Gönen'in bahçelerini ziyaret etti. Jüri üyelerinin çeşitli kriterlerinden geçer not alan bahçelerin sahiplerine hediye ve plaketleri de Belediye Başkanı Hilal Ayık tarafından verildi.

Bahçeleri tek tek dolaşan Başkan Hilal Ayık, verilen emekler sonucunda ortaya çıkan bahçelere hayran kaldığını söyledi. Ayık, "Her etkinlik gibi bu yarışmamız da geleneksel hale geldi. Çok büyük emekler verilmiş, yarışma nedeniyle de bahçe bakımına bir teşvik oluşmuş durumda. Yarışma nedeniyle gezip gördüğümüz bahçeler çok güzel durumda ve her birini bu hale getiren sahibinin farklı hikayesi var. Öncelikle hepsi de Akyurt'u çok seven insanlar. Özenerek bahçelerini güzelleştirdiler ve yarışmamıza katıldılar. Biz bütün evlerin; bahçesi olan, bahçe ile ilgili bütün alanların güzel olmasını istiyoruz. Bu yarışmamızı daha genişleterek bu bilinci yaygınlaştırmak istiyoruz. Yarışmamıza katılan 9 bahçe sahibine teşekkür ediyorum. Özellikle dereceye giren bahçelerimizin sahiplerini tebrik ediyorum. Akyurt'un parmakla gösterilen bir ilçe olması için bu bahçelerin sayısının artması önemlidir" diye konuştu. - ANKARA

Hilal Ayık, Akyurt, Gönen, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akyurt'un en güzel bahçeleri - Son Dakika
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