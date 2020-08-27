Akyurt Yaşamevi'nde korona virüse geçit yok - Son Dakika

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 59 yaşamevi sakininin yaşadığı Akyurt Vakfı Yaşamevi'nde tam izolasyon uygulandı. Çalışanlar gösterdikleri fedakarlık ile gönüllü olarak yaşamevinde kalarak koronavirüsün yaşamevi sakinlerine bulaşmasını önlediler.

Akyurt Vakfı Yaşamevi'nde alınan tedbirler koronavirüsün ortaya çıktığı Mart ayında uygulanmaya başladı. 100 gün boyunca hiçbir personelin dışarı adım atmadığı Yaşamevi'nde Temmuz Ayı'nda onar günlük vardiyalarla, Ağustos Ayı'nda ise on beşer günlük vardiyalarla iş başı yapıldı.

"Personelimiz bu süreçte büyük fedakarlık gösterdi"

Almış oldukları ve uyguladıkları tedbirler nedeniyle bugüne kadar pozitif vaka ile karşılaşmadıklarını belirten Akyurt Vakfı Yaşamevi Müdürü Halil Kamil Sayın, "Personelimiz bu süreçte büyük bir fedakarlık gösterdiler. Mart Ayı'ndan itibaren hiçbir personelimiz dışarıya adım dahi atmadı. 34 personelimizden 23'ü gönüllü olarak yaşamevinde kalmayı tercih ederken, Temmuz Ayı'ndan itibaren vardilalı çalışma sistemini uygulamaya başladık. Koronavirüs testi uygulanan personelimize test sonucu negatif çıkmasına rağmen 14 gün süresince izolasyon uyguladık, sonrasında tekrar edilen testin negatif çıkması ile çalışmaya devam ettiler" dedi.

"Alınan tüm kararları harfiyen uyguladık"

Yaşamevi Müdürü Sayın, personelin yanı sıra yaşamevi sakinlerinin akrabalarının da bu süreçte destek olarak ziyarete gelmediğini görüşmelerin ise görüntülü konuşma yöntemi ile gerçekleştirildiğini söyledi. Yaşamevi'ne gelen malzemelerin dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmasının ardından kullanıldığını da sözlerine ekleyen Sayın, "Yaşamevi sakinlerimizin sosyal ve psikololik olarak pandemiden etkilenmemesi için tavsiye edilen tüm kararları harfiyen uyguladık. Huzurlu ve mutlu bir yaşam geçirmeleri için ekibimizle birlikte elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. - ANKARA