Son Dakika Haberleri: Akyurt Yaşamevi'ne fizik tedavi merkezi
Son Dakika Güncel Haber

Akyurt Yaşamevi'ne fizik tedavi merkezi

1 saat önce

Akyurt Yaşamevi'nde verilen hizmetlerin Türkiye'de bir eşinin daha olmadığını söyleyen Yaşamevi Sorumlusu Halil Kamil Sayın, açılacak olan çok donanımlı fizik tedavi merkezinden tüm vatandaşların yararlanabileceğini belirtti.

Akyurt Yaşamevi'ne fizik tedavi merkezi, System.String[]
Akyurt Yaşamevi'nde verilen hizmetlerin Türkiye'de bir eşinin daha olmadığını söyleyen Yaşamevi Sorumlusu Halil Kamil Sayın, açılacak olan çok donanımlı fizik tedavi merkezinden tüm vatandaşların yararlanabileceğini belirtti.

Akyurt Vakfı Yaşam evinde yaşlılara özel bakım uygulandığını belirten Sosyal Hizmet Uzmanı Sorumlu Müdürü Halil Kamil Sayın 2001 yılında Akyurt Vakfınca Mete Bora önderliğinde açılan Akyurt Yaşamevi'nde verilen hizmetlerin Türkiye'de bir eşinin daha olmadığını söyledi. Yaşamevinde kalan sakinlerin yaşa bağlı olarak kullandıkları ilaç ve sağlık kontrollerinin 24 saat görevli hemşireler tarafından takip edildiğini ifade eden Sayın, kısa süre içerisinde fizik tedavi merkezinin de hizmete açılacağını kaydetti.

Yaşlılara sınırsız hizmet anlayışı içinde işlerinde uzman kişilerle çalışmalarını sürdürdükleri ifade eden Akyurt Yaşamevi sorumlusu Sayın, sağlık turizmini geliştirmeye yönelik olarak yapılan çalışmalara katılmak üzere önümüzdeki Ekim ayında Akyurt'tan bir heyetle birlikte Almanya'ya gideceğini ifade ederek, fizik tedavi merkezinin ihtiyaç duyulan bazı cihazlarının alınması için gönül dostlarının desteğini beklediğini söyledi.

Çok donanımlı olarak açılacak olan fizik tedavi merkezinden sadece yaşamevi sakinleri değil tüm vatandaşların da yararlanabileceğini belirten Sayın, "Sadece yaşamevi sakinleri değil, ilçe halkının yararına açılacak olan fizik tedavi merkezimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Eksiklerimizin tamamlanması için gönül dostlarına ihtiyacımız var. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Akyurt'a fizik tedavi merkezini kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA
Mete Bora, Türkiye, Akyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Garanti BBVA'nın yeni CEO'su Recep Baştuğ oldu
Dünya basını, üç belediyeye atanan kayyum kararını nasıl gördü? Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi Emekliler TOKİ konutları için kendilerine ayrılan kontenjanın yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 14:03:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akyurt Yaşamevi'ne fizik tedavi merkezi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]