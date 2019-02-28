Son Dakika Haberleri: Akyüz, Anadolu Ligi'nde Yıldızlaştı

Akyüz, Anadolu Ligi'nde Yıldızlaştı

57 dakika önce

Mustafakemalpaşa Belediye Spor Güreş Takımı'nın minderdeki başarıları sürüyor.

Akyüz, Anadolu Ligi'nde Yıldızlaştı, System.String[]
Mustafakemalpaşa Belediye Spor Güreş Takımı'nın minderdeki başarıları sürüyor.

Şubat ayında Bursa ve Balıkesir'de düzenlenen turnuvalarda 9 madalya kazanan güreşçiler, Yıldızlar Ligi'nde de yüzleri güldürdü. Yıldızlar Anadolu Ligi'nde 41 kiloda mindere çıkan Samet Akyüz, turnuvada 3. olarak önemli bir başarıya imza attı. Genç güreşçi bu derecesiyle 22-24 Mart'ta yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:20 Kaynak: İHA

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