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Akyüz Gümüş'te kısıtlama sonrası yoğunluk başladı - Son Dakika

Akyüz Gümüş'te kısıtlama sonrası yoğunluk başladı

07.06.2021 14:59
Akyüz Gümüş'te kısıtlama sonrası yoğunluk başladı, System.String[]

Mardin'de faaliyet gösteren Akyüz Gümüş'te kısıtlama sonrası yoğunluk başladı.

Mardin'de faaliyet gösteren Akyüz Gümüş'te kısıtlama sonrası yoğunluk başladı.

Mardin'de gümüş ve telkari sanatının en iyi yaşatıldığı mağaza olan Akyüz Gümüş'te hafta sonu sadece Pazar günleri uygulanan kısıtlama sonrası yoğunluk başladı. İçinde bulunan yüzlerce çeşitten dolayı Mardin'e gelen ziyaretçiler gümüş ve telkari almak için Akyüz Gümüş'ü en çok tercih ettikleri mağazalardan biri oldu. İşletmeci Efrem Akyüz, "Kısıtlamaların sona ermesiyle müşteri yoğunluğu başladı. Turizmin başlamasıyla yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz" dedi. - MARDİN

Akyüz Gümüş'te kısıtlama sonrası yoğunluk başladı
Akyüz Gümüş'te kısıtlama sonrası yoğunluk başladı

Mardin, Pazar, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akyüz Gümüş'te kısıtlama sonrası yoğunluk başladı - Son Dakika Ekonomi


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