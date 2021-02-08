Al Ahly'yi 2-0 yenen Bayern Münih, Dünya Kupası'nda finale çıktı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Bayern Münih, yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin attığı gollerle Al Ahly'yi 2-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Bayern Münih ile Mısır ekibi Al Ahly karşı karşıya geldi. Dubai'deki Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanan maçta gülen taraf Alman ekibi oldu. Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 17. dakikada ve 86. dakikada Polonyalı forvet Robert Lewandowski'den geldi. Bu sonuçla adını turnuvada finale yazdıran Bayern, Fransız futbolcu Andre Pierre Gignac'ın da formasını giydiği Meksika ekibi Tigres ile eşleşti. Tigres, yarı finalde Brezilya ekibi Palmeiras'ı 1-0'lık sonuçla saf dışı bırakmıştı. DEV FİNAL 11 ŞUBAT'TA İki takım kupa mücadelesi vereceği final maçı Tigres-Bayern Münih karşılaşması 11 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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