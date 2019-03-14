Son Dakika Haberleri: Al-Aiban'dan 'Kaşıkçı Cinayeti' Açıklaması

Al-Aiban'dan 'Kaşıkçı Cinayeti' Açıklaması

22 dakika önce

– Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar Al-Aiban, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuştu.

Al-Aiban'dan 'Kaşıkçı Cinayeti' Açıklaması, System.String[]
– Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar Al-Aiban, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuştu.

Al-Aiban konuşmasında, Kaşıkçı davasıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığına değinerek, şu ana kadar Kaşıkçı davasıyla ilgili üç toplantının yapıldığını ve Suudi Arabistan'ın cinayet dosyasının uluslararası boyuta taşınmasını reddettiğini belirtti.

Al-Aiban, uluslararası medyada yer alan, Suudi Arabistan'da gizli gözaltı merkezlerinin bulunduğuna dair iddiaları da reddederek, BM önerilerinin Suudi Arabistan yasalarına aykırı olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:52 Kaynak: DHA

Cenevre, Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Dünya
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