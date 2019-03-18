Al-Falih: Üretim Artışı İçin ABD'den Baskı Yok
56 dakika önce
– Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, ABD'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını azaltmak için baskı yaptığı savlarını reddetti.
– Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Khalid al-Falih, ABD
'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını azaltmak için baskı yaptığı savlarını reddetti. Bakü
'de yapılan, OPEC üyesi ve üye olmayan ülkelerin Bakanlık Gözlem Komitesi toplantısında konuşan al-Falih, örgütün planlarına sadık kalacağını açıkladı. Viyana
'da Aralık
ayında gerçekleştirilen 24 ülkenin katıldığı iik günlük toplantıda alınan günlük 1.2 milyon varillik petrol üretimi kısıntısı kararına göre, OPEC günlük üretimi 800 bin, Rusya
ve diğer üyeler ise 400 bin varil azaltacak.
ABD Başkanı Donald Trump
pek çok kez OPEC'e üretim kısıntılarını hafifletme çağrısı yapmıştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:57 Kaynak: DHA
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