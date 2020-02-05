Al Hilal'den Falcao'ya transfer teklifi - Son Dakika
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Al Hilal'den Falcao'ya transfer teklifi

6 saat önce

Büyük uğraşlar sonucu transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısında çok maç kaçıran Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için çılgın bir teklif geldi.

Al Hilal'den Falcao'ya transfer teklifi, System.String[]

Büyük uğraşlar sonucu transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısında çok maç kaçıran Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için çılgın bir teklif geldi.


Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in, bu boşluğu Falcao ile doldurmayı düşündüğü iddia edildi.


Suudi Arabistan ekibinin bu transfer için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. (Sabah)


Galatasaray, Al Hilal, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37 
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