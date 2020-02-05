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Al Hilal'den Falcao'ya transfer teklifi
6 saat önce
Büyük uğraşlar sonucu transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısında çok maç kaçıran Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için çılgın bir teklif geldi.
Büyük uğraşlar sonucu transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısında çok maç kaçıran Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için çılgın bir teklif geldi.
Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in, bu boşluğu Falcao ile doldurmayı düşündüğü iddia edildi.
Suudi Arabistan ekibinin bu transfer için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. (Sabah)
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37
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