Al Jazeera mensupları YEE'de verilen Türkçe eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı - Son Dakika
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Al Jazeera mensupları YEE'de verilen Türkçe eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı

12.10.2022 15:01
Al Jazeera mensupları YEE'de verilen Türkçe eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Doha Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Türkçe eğitimi alan 64 Al Jazeera mensubu için katılım belgesi töreni düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Doha Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Türkçe eğitimi alan 64 Al Jazeera mensubu için katılım belgesi töreni düzenlendi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Doha'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde düzenlenen törene Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş, Türk Kültür Merkezi Müdürü Ömer Özkan ile Al Jazeera Eğitim Merkezi Müdürü Talal Abdulkarim katıldı.

Törende konuşma yapan Özkan, 64 kişinin 72 saatlik Türkçe eğitimi aldığını belirterek "Enstitümüzde Al Jazeera mensuplarını Türkçe konuşurken görmek bizi çok mutlu etti." dedi.

Eğitime katılan televizyon sunucusu Samaa Alsabe de yaptığı açıklamada, "Türkçeyi sevdiğim için öğrenmeye başladım. Öğrenirken zorlanmadım. Türkiye'yi üç kez ziyaret ettim. Hep İstanbul'a gidiyorum çünkü İstanbul'a aşığım. Bence Türkiye Doğu ve Batı'nın birleştiği bir yer. Oradayken kendi ülkemde olduğumu hissediyorum ve Türkiye'ye olan sevgim artıyor." diye konuştu.

Alsabe, Türk dizilerini izleyerek Türkçesini geliştirdiğini de belirterek "Çok güzel diziler var, izlerken Türk tarihini de anlıyorsunuz. Dizi izlemek Türkçe öğrenmemi kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Haber sunucusu Yousuf Khattab da "Türkçe öğrenmeye başlamak benim için büyük ve önemli bir adımdı. Türkçe sayesinde değerli Türk milleti ile tanışma ve onların kültürünü yakından tanıma fırsatım oldu." değerlendirmesini yaptı.

Başlangıç seviyesinde olsa da Türkçe öğrenmenin çok önemli bir adım olduğunu kaydeden Khattab, "Türkiye ve Türkçe konuşan ülkelere resmi iş ziyaretlerimiz oluyor bazen ve orada az da olsa Türkçe konuşabiliyor olmak benim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimi tamamlayan Al Jazeera mensupları, Eğitim Müşaviri Adaş ve Al Jazeera Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkarim'den katılım belgelerini aldı.

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Kaynak: AA

Yunus Emre Türk, Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Al Jazeera mensupları YEE'de verilen Türkçe eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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