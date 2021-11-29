Al Jazeera, Mısır'da tutuklu bulunan 4 muhabirinin serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Haziran 2019'dan bu yana farklı tarihlerde ülkelerinde gözaltına alınan Mısırlı 4 muhabirinin salıverilmesi talebinde bulundu.

Al Jazeera televizyonundan yapılan açıklamada, Al Jazeera olarak çalışanlarının yanında durmaya devam ettikleri hatırlatılarak, "Mısır'da alıkonulan Hişam Abdülaziz ve diğer 3 arkadaşının hemen salıverilmesini istiyoruz. Gazetecilik suç değildir." ifadeleri kullanıldı.

Mısır makamlarının gazeteci Abdülaziz'in gözaltı süresini 45 gün daha yargısızca uzattığına işaret edilen açıklamada, bunun hem de ülke yasalarının belirlediği gözaltı süresini (Mısır'da gözaltı süresi 2 yıldır) aşmasına rağmen yapıldığı aktarıldı.

Gazeteci Abdülaziz'in göz rahatsızlığı ve tedavi sürecinin başlatılmaması durumunda gözlerini kaybedebileceği ihtimaline dikkat çekilen açıklamada, kendisinin kulak problemlerinden şikayet ettiğine işaret edildi.

Al Jazeera açıklamasında, Abdülaziz ve diğer 3 gazeteci arkadaşının gözaltı süresini devam ettirme uygulamasını kınadı.

Al Jazeera, 14 Ağustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılmasının ardından Mısır'daki ofislerini idari olarak kapatmış, 1 ay sonra da Mısır yargısı Al Jazeera Mubasher Mısır'ın kapatılmasına karar vermişti.

Mısır ile Katar arasındaki ilişkiler, 2017 yılında yaşanan Körfez krizinin ardından, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El- Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesiyle düzelmeye başlamıştı.

Krizin sona ermesinin ardından, iki ülke arasında olumlu adımlar atılmıştı. Bu kapsamda iki ülke karşılıklı olarak büyükelçi atamıştı.

Mısır yönetimi, Haziran 2019'dan bu yana "asparagas haber yayınlama" iddiasıyla Al Jazeera'da çalışan Mısırlı 4 gazeteciyi farklı tarihlerde gözaltına almıştı.