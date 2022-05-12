Al Jazeera Muhabiri Cenin'de Vuruldu - Son Dakika
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Al Jazeera Muhabiri Cenin'de Vuruldu

12.05.2022 10:09
Al Jazeera Muhabiri Cenin'de Vuruldu

CENİN, 11 Mayıs (Xinhua) -- Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, Çarşamba günü sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde vurularak öldürüldü.

CENİN, 11 Mayıs (Xinhua) -- Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, Çarşamba günü sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde vurularak öldürüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, muhabirin İsrail askeri tarafından yapılan baskını takip ederken vurulduğunu ve kısa süre sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Baskın sırasında başka bir Filistinli muhabirin de sırtından vurulduğunu bildiren bakanlık, Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından vurduğunu açıkladı. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlattığını ve gazetecilerin "silahlı Filistinliler" tarafından vurulma olasılığının araştırıldığını bildirdi.

Al Jazeera Muhabiri Cenin'de Vuruldu

Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen cenaze töreninde Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşını taşıyan insanlar, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Al Jazeera Muhabiri Cenin'de Vuruldu

Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen cenaze töreninde Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının etrafında yas tutan insanlar, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

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Batı Şeria, Al Jazeera, İşgal, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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