Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi UCM'ye yapılan resmi şikayete eklenecek - Son Dakika
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Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi UCM'ye yapılan resmi şikayete eklenecek

27.05.2022 15:09
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi UCM'ye yapılan resmi şikayete eklenecek

İngiltere'de avukatlar, Filistinli gazetecilerin İsrail'de sistematik olarak hedef alınmasıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yapılan resmi şikayete Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesini de ekleyeceklerini açıkladı.

İngiltere'de avukatlar, Filistinli gazetecilerin İsrail'de sistematik olarak hedef alınmasıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yapılan resmi şikayete Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesini de ekleyeceklerini açıkladı.

Başkent Londra'da insan hakları avukatları, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Filistin Gazeteciler Sendikası (PJS) ve Uluslararası Filistinliler Adalet Merkezinden (ICJP) temsilciler, düzenledikleri basın toplantısında, İsrail'in Filistin'de çalışan gazetecileri hedef alması ve medya çalışanlarının öldürülmesi olaylarını gerektiği gibi araştırmamasına karşı nisanda UCM'ye yaptıkları şikayete ilişkin güncel açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi olayının, ailesinin talebi üzerine UCM'ye yapılan resmi şikayete dahil edilmesi kararının alındığı bildirildi.

"Şirin, dünyanın Filistin'de neler olduğunu bilmesini sağlamak için çalıştı"

ICJP Direktörü Avukat Tayab Ali, yaptığı konuşmada, Ebu Akile'nin, UCM'nin resmi şikayeti kabul ettiğini açıklamasından sadece birkaç gün sonra öldürüldüğünü anımsattı.

Ali, "Şirin, anonim biri değildi. O, bizden biriydi. Hayatını demokrasinin, ifade özgürlüğünün en önemli ilkelerinden birine adadı. Bir gazeteci olarak dünyanın Filistin'de neler olduğunu bilmesini sağlamak için çalıştı." ifadelerini kullandı.

Şirin ve sahada görev yapan diğer gazetecilerin ortaya koydukları çalışmalarla, uluslararası hukuku ihlal eden ve aşırı güç kullanan hükümetlerin hesap verebilirliğinin sağlanması için büyük çaba gösterdiğine işaret eden Ali, şunları söyledi:

"Buna artık izin verilemez. Hukuki çalışmalarımızda tersten süregelen cezasızlık konusunda kararlıyız. UCM ve uluslararası toplumun İsrail'e net bir mesaj göndermesi için şu andan daha önemli bir zaman olamazdı."

"İsrail'in gazetecileri hedef alması artık son bulmalı"

Doughty Street Chambers avukatlarından Jennifer Robinson, İsrail makamlarının Filistin'de görev yapan gazetecilerin hedef alınmasıyla ilgili sorumluları gerektiği gibi soruşturma ve kovuşturma konusundaki başarısızlığına işaret etti.

Ebu Akile'nin öldürülmesi olayını da UCM'ye yaptıkları resmi şikayete ekleyeceklerinin altını çizen Robinson, şunları kaydetti:

"İsrail'in, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için harekete geçilmeli. Bunun önemli olduğunu söylüyoruz çünkü gazeteciler tekrar tekrar hedef alınıyor. Bunun artık son bulması gerekiyor."

"Failleri adalete teslim etmenin zamanı geldi"

IFJ Başkanı Jim Boumelha da İsrail makamlarının gazetecilere yönelik işlediği suçların cezasız kalmaması gerektiğine işaret ederek, "Çok uzun süre bekledik. Artık failleri adalete teslim etmenin zamanı geldi." dedi.

Al Jazeera Kudüs Ofisi Büro Şefi Walid al-Omari de Ebu Akile'nin, Al Jazeera'nın kıdemli muhabirlerinden biri ve hem uluslararası hem de Arap dünyasında tanınan ünlü bir figür olduğunu dile getirdi.

Ebu Akile'nin Hristiyanlığa mensup olduğu için özellikle hedef alındığını vurgulayan Omari, "(İsrailli yetkililer) Kurbanın bir Hristiyan olması halinde Filistin halkının öfke duymayacağını düşündü." ifadesini kullandı.

Omari, Filistin'de görev yapan gazetecilerin uluslararası korumaya ihtiyacı olduğunun ve İsrail makamlarının işlediği suçlara karşılık hesap verebilirliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi UCM'ye yapılan resmi şikayete eklenecek
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi UCM'ye yapılan resmi şikayete eklenecek
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi UCM'ye yapılan resmi şikayete eklenecek
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi UCM'ye yapılan resmi şikayete eklenecek
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi UCM'ye yapılan resmi şikayete eklenecek

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Kaynak: AA

Al Jazeera, Filistin, England, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi UCM'ye yapılan resmi şikayete eklenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi UCM'ye yapılan resmi şikayete eklenecek - Son Dakika
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