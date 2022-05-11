Al-Jazeera'nin kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü - Son Dakika
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Al-Jazeera'nin kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

11.05.2022 07:38
Al-Jazeera'nin kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, muhabir Şirin Ebu Akile, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.

Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

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Batı Şeria, Al Jazeera, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Al-Jazeera'nin kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü - Son Dakika


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