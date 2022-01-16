Al Jazeera Sudan'da kendisine ait kanalın lisansının iptal edilmesini kınadı - Son Dakika

Katar merkezli Al Jazeera medya ağı, Sudan yönetiminin, Al Jazeera Mubasher'in lisansını iptal etme kararını kınadı ve geri adım atılmasını istedi.

Sudan yönetiminin, "ülkede yaşanan olayları profesyonel olmayan bir şekilde aktarma, mesleki norm ve etik kurallarına aykırı hareket etme" suçlamasıyla 15 Ocak'ta Al Jazeera Mubasher'in lisansını iptal etmesi tepkiyle karşılandı.

Al Jazeera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kanalın lisansının iptal edilmesinin kınandığı ve bu karardan geri adım atılmasının istendiği ifade edildi.

Hartum'daki ABD Büyükelçiliği de Twitter hesabından söz konusu karara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Al Jazeera Mubasher'in lisansının iptal edilmesinin, demokratik dönüşümün köşe taşlarından olan basın özgürlüğünde geriye doğru atılmış bir adım olduğu kaydedildi.

Sudan yönetimi 30 Mayıs 2019'da da Al Jazeera ve Al Jazeera Mubasher'in lisansını iptal etmiş ancak sonra bu kararından vazgeçmişti.

Sudan'da 25 Ekim 2021'den bu yana askeri yönetim karşıtı gösteriler devam ediyor.