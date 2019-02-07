Son Dakika Haberleri: Al-Nassr'a Transfer Olan Maicon İstanbul'dan Ayrıldı

Al-Nassr'a Transfer Olan Maicon İstanbul'dan Ayrıldı

15 dakika önce

Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Maicon, İstanbul'dan ayrıldı.

Al-Nassr'a Transfer Olan Maicon İstanbul'dan Ayrıldı, System.String[]
Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Maicon, İstanbul'dan ayrıldı.

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olmuştu. Maicon, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Al-Nassr takımında kiralık olarak geçirecek. Daha önce Başkan Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcularla vedalaşan 30 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'dan ayrıldı. Atatürk Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a giden Maicon'u burada gören vatandaşlar, başarılı futbolcu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Maicon, Galatasaray formasıyla oynadığı 57 maçta 6 gol atıp, 1 de asist yaptı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

Spor
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