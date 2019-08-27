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Al Yazma Anıtı karardı

48 dakika önce

Antalya'da, töre ve namus cinayetleriyle hayatını kaybeden kadınlara dikkati çekmek amacıyla yaptırılan ve üzerinde 500 kadının isminin yer aldığı 'Al Yazma Anıtı' bir günlüğüne siyah örtüyle kapatıldı.

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Antalya'da, töre ve namus cinayetleriyle hayatını kaybeden kadınlara dikkati çekmek amacıyla yaptırılan ve üzerinde 500 kadının isminin yer aldığı 'Al Yazma Anıtı' bir günlüğüne siyah örtüyle kapatıldı.


Bayındır Mahallesi Palmiye Parkı'nda 7 yıl önce açılan, üzerinde töre ve namus cinayetlerinde hayatlarını kaybeden kadınların isimlerinin yer aldığı Al Yazma Anıtı, bir daha kadın ismi yazılmaması için bir günlüğüne, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile eşi Ümran Uysal tarafından bir günlüğüne siyah bir örtüyle kapatıldı. Başkan Uysal'a çok sayıda STK temsilcisi ve kadınlar ellerinde "Kızım ölmesin", "İyi hal indirimi istemiyoruz", "Annem, kız kardeşim ölmesin", "Tahrik indirimi istemiyoruz" yazılı dövizlerle destek verdi.


Etkinlikte konuşan Başkan Ümit Uysal, töre ve namus cinayetleriyle hayatını kaybeden kadınlara dikkat çekmek amacıyla Al Yazma Anıtı'nın 7 yıl önce açıldığını anımsattı.


Anıtta yaklaşık 500 kadının isminin olduğunu kaydeden Başkan Uysal, "Ama bu anıt dikildikten sonra da ölümler devam etti, durmadı. Tespit edilebilen rakamlara göre yakın yıllarda yaklaşık 3 bin 500 civarında kadınımız yaşamlarını yitirdi. Sadece bu ay içinde 29 kadınımızın yaşamını yitirdiğini tespit ettik. Emine Bulut cinayetiyle bu konu yeniden gündeme alındı. Sadece üzülmek ve olayların yaşanmamasını dilememekle kalmamalıyız. Bütün kurumlar başta olmak üzere toplumsal olarak cinayetleri durdurmak için seferber olmalıyız" dedi.


Bir kadının daha hayatını kaybetmemesi için Al Yazma Anıtı'nı siyah bir örtüyle yeni isimlere kapattıklarının altını çizen Başkan Ümit Uysal, hiçbir kadının ölmemesini diledi.


Başkan Uysal, cinayete kurban giden tüm kadınların eğitim hayatı devam eden çocuklarına Adalya Vakfı'nın burs vereceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Ümit Uysal, Bayındır, Antalya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
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