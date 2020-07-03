Ala Cami 96 yıl sonra cemaatine kavuştu - Son Dakika

Ala Cami 96 yıl sonra cemaatine kavuştu

Ala Cami 96 yıl sonra cemaatine kavuştu -Restore edilerek yeniden ibadete açılan camide cuma namazı kılındı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde restore edilen tarihi Ala Cami, 96 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açıldı.

Ala Cami 96 yıl sonra cemaatine kavuştu

ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Dünya Sağlık Örgütü, salgını Çinli yetkililerden öğrenmediklerini itiraf ettiler
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin

-Restore edilerek yeniden ibadete açılan camide cuma namazı kılındı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde restore edilen tarihi Ala Cami, 96 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açıldı.

İlçenin ve bölgenin adeta sembolü haline gelen, Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerini bir arada yaşatan Ala Cami'nin 6 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlandı.

İbadete hazır hale getirilen ve 96 yıl sonra yeniden ibadete açılan camide cuma namazı kılındı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada tarihi caminin cemaatine kavuştuğunu belirterek, "Allah hepimize burada güzel ibadetler yapmayı nasip etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise tarihi caminin, aslına uygun şekilde restore edildiğini vurgulayarak, "Cami nasıl 1480-1490 yıllarında Dulkadiroğlu Beyliği zamanında cami olarak ibadete açıldıysa 96 yıl sonra yine insanlığın hizmetine sunduk" diye konuştu.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek de yaptığı açıklamada, cami çevresindeki kazılarda önemli mozaikler ve yapı kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Ortaya çıkan eserin, yalnızca cami ve ibadet yeri olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Çiçek, "Kıymetli mozaikleri, arkeolojik alanı ve tarihi eser vasfı nedeniyle çevresinde yürüyüş ve gezinti yolları tasarlandı, mozaiklerin görülebileceği cam teras yapıldı" dedi.

Osmaniye, Kadirli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ala Cami 96 yıl sonra cemaatine kavuştu - Son Dakika

Son Dakika

20:47 Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı 20:21 8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 08:20 Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
00:38
Dünya Sağlık Örgütü, salgını Çinli yetkililerden öğrenmediklerini itiraf ettiler
00:37
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı
23:03
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
22:05
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
21:28
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 00:51:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ala Cami 96 yıl sonra cemaatine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]