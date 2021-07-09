ÂLÂ KONAĞINDA EL SANATLARI KURSLARIMIZ BAŞLADI - Son Dakika

L KONAĞINDA EL SANATLARI KURSLARIMIZ BAŞLADIZafer Kalkınma Ajansı tarafından 2019 SOGEP desteği almaya hak kazanan "Kadınlarımız El Sanatları ile Rehabilite ve Meslek Sahibi Oluyor" projesi kapsamında 80 dezavantajlı kadın için Çini, Nakış, İğne Oyası ve Seramik kurslarımız eğitime başladı. 2020 yılında kamulaştırılıp, restore edilen la Konağında bugün el sanatlarının dört farklı dalı olan Çini, Nakış, İğne Oyası ve Seramik kurslarımız ile 80 kadın hem kendisine gelir elde edeceği mesleği öğrenirken bir yandan da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden görevlendirilen psikolog ve sosyal hizmet uzmanı tarafından görüşülerek psikolojik destek alıyorlar. la Konağının son durumunu ve eğitimleri yerinde inceleyerek kursiyerlerle görüşen Genel Sekreterimiz Murat KOYAK " Kütahya'mıza özgü el sanatlarımızı öğrenerek hem sanatımızı yaşatıyor olmanızdan hem de kendinize gelir sağlayacağınız bir meslek ediniyor olmanızdan dolayı ve bunu şevkle yapıyor olmanızdan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. " dedi.