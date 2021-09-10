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Ala Tokel: Kendime zaman ayırıp 10 gün boyunca ağlıyorum - Son Dakika

Ala Tokel: Kendime zaman ayırıp 10 gün boyunca ağlıyorum

10.09.2021 14:34
Ala Tokel: Kendime zaman ayırıp 10 gün boyunca ağlıyorum, System.String[]

Fenomen ya da influencer olarak tanınan pek çok isim var ve sürekli yeni birileri çıkıyor.

Fenomen ya da influencer olarak tanınan pek çok isim var ve sürekli yeni birileri çıkıyor. Bunların içerisinde bazıları bir şeyi farklı yapıyorlar. Mesela biraz Instagram kullanan kişi, seni tanıyor. Ama bu durum herkes için geçerli değil. Ala Tokel'i bu noktada farklılaştıran nedir?

Bence de öyle. Çok gereksiz şeyler bir anda karşıma çıkabiliyor, konuşulabiliyor. 3 senedir hayatımın her anını gösterdiğim için olabilir. İnsanlar, beraber yaşıyormuşuz, aile olmuşuz gibi hissediyor. Bir de sansasyonel kararlarım ve ilişkilerim olduğu için olabilir.

Hayatta 2-3 tur atmış mısındır?

Atmışımdır tabii. Evlendim, boşandım, iş güç çok hızlı ilerledi. Aslında evlenip boşanmam haricinde çok hızlı giden bir aşk hayatım olduğunu söyleyemeyeceğim. Sansasyon kısmı benim için orada başlıyordu ama tek bir kişiyle bile sansasyon yarattım galiba.

Bütün bunlar dışında hayatında bugün ne olmasını isterdin? Şu andaki hayatın gerçeğinin ne olmasını isterdin düşündün mü? Mesela sosyal medya olmayacak.

Başka hiçbir şey istemezdim gibi düşünüyorum şu an. Yaptığım şeyden çok mutluyum zaten. Şu olmasaydım şu olurdum diyebileceğim bir seçenek yok.

Ala Tokel: Kendime zaman ayırıp 10 gün boyunca ağlıyorum

Tükenmişlik denen şeyi hiç tattın mı?

Tabii ki, yeni tattım.

Bunu atlatmak için ne yapıyorsun?

Yaklaşık 2 aydır işe gitmiyorum mesela. Tamamen sıkıntılı gördüğüm noktalardan uzaklaşmaya çalışıyorum. Sosyal medyadan yapabildiğim kadar uzak durmaya çalışıyorum.

Şu an hayatında bir rutin var ve başarılı gidiyor. 10 sene sonra ne olacak belli mi?

Daha fazla ne yapabilirsin diye birisi daha sordu. Aklıma tırnak stüdyom ile alakalı 'artık buraya da açarsam daha nereye açabilirim' diyebileceğim bir şehir geldi. Bunu da açarsam herhalde başka bir işe filan girmem lazım dedim. Çünkü artık pik noktasında ve herkesin hayalini kurduğu bir yere açıyorum. Ne yapacağım daha fazla? Tırnakta bir yere kadar ilerleyebilirim sonra başka bir yere yönelirim. Mutlaka bir şey yaparım ama. Muhtemelen para kazanıp kazandığım parayla Ege sahillerine yerleşmem. Benim egzos koklamam lazım. Çok hareketli olmam lazım, yoğun tempolu bir hayatı yaşamaya devam etmem lazım. Sakinliği hiç sevmiyorum. Bir karavanla turlayamam.

Seni anlayan ve uyum sağlayan çok sever, anlamayan kişi ise soğuk bulur. Öyle mi?

Evet ama anlaması da zor. Bazı insanlarla şıp diye anlaşırsın. İnanılmaz iyidir, iyi kalplidir.

Komplike olmayı mı seviyorsun?

Hayır, sevmiyorum. Galiba ister istemez oluyorum. Ama genelde yaptığım şeylerin farkında oluyorum. Çok antipatik bir hareket yaptıysam fark ediyorum onu. Sinirliyken çok fevri konuşurum. Biraz yonttum o yönümü. Çalışanlarım oldukça dilimi düzelttim. Eskiden çok kötüydü.

Çok kalp kırdın mı?

Çok. Hiç dilimin kemiği yok ki. Bazen dağarcığımı zorladığım anlar oluyor bile.

Yorumlara takılıyor musun?

Hiç takılmıyorum. Ama bazen uyanıyorum ve çok fena ters kalkmışım. Çok sinirli uyandığım zaman bir tane mesaj görüyorum. Okurken bile dişlerimi sıkıyorum o zaman. Bunu bana yazmaya cesareti varsa alacağı cevaptan da korkmuyor diyorum. Çünkü zaten bana DM atmış. Demek ki bir diyalog istiyor. Ben de mesela küfrediyorum. Çevremdeki herkes 'bir gün ekran görüntülerin çıkacak ortaya rezil olacağız hepimiz' diyorlar. Ben buradan da söylüyorum; ileride böyle bir şey çıkarsa evet yaptım.

En son en çok istediğin şey neydi?

Çok yakın zamanda arabamı değiştirdim. Uzun zamandır istiyordum ama bir türlü param çıkışmıyordu. Sonra çıktı ve hallettik.

En son en çok hüzünlendiğin şeyi paylaşabilir misin?

Bir buçuk ay kadar önce 15 gün serumlu yattım. Beyin gücümle kendimi hasta ettim. Her şey çok üst üste geldi. İş güç, özel hayatım… Çok da hassas ve kırılgan bir kalbim var.

Hayata karşı bu kadar rahat bakabilen bir insan neden özel hayatında kırılır?

Beni hemen kırabilirler.

Kolay mı?

Evet. Kalbim biraz kırılıyor sevdiğim insanlardan böyle bir şey gördüysem. 15 gün filan yattım. Herkes öldüğümü düşündü story atmadığım için. Oluyor ama böyle. Yenileniyorsun ve geri geliyorsun. Benim gözlerim ağlasam hemen şişer. Kurbağa gibi oluyorum. O yüzden ağlama lüksüm pek olmuyor. Bir story çekmem gerekiyor, bir post atmam gerekiyor, işe güce gitmem gerekiyor. Günlük hayatımda ağlayamıyorum genelde. Eve gelip dur şöyle bir ağlayayım diyemiyorum. O yüzden de bazen kendime zaman ayırıp 10 gün ağlıyorum.

En son en çok neye hayır dedin?

Alkole dedim. Artık alkol almıyorum.

En son en çok neye şaşırdın?

Bir tane dedikodu öğrendim hırsızlık olayı ile ilgili. Tanıdığım bir kişi, tanıdığım bir kişinin bir şeyini çalmış.

Tanınan kişiler mi?

Evet.

Her iki taraf da biliyor mu?

Tabii biliyorlar. Herkes biliyor hatta.

Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın?

En başında tamamen yanlış bir iletişim kurup yanlış şeyler üzerine yanlış diyaloglar kurguladık. Sen, beni çok yanlış anladın. Bir şeyleri sindire sindire güzel network'ler kurarak gitseydin her şey senin için daha iyi olurdu demek istedim sana. Seni küçümsemedim, seni değersizleştirmedim. Senin hep arkanda olacağımı söyledim ve sana olan inancım her zaman tamdı en başından beri. Sen bir yere gelirken sana refakat ettim. Ama sen beni yanlış anladın.

İnsan, boşandıktan sonra "evet" dediği anı çeşitli zaman aralıklarında düşünür mü?

Ben biraz tabuları yıkıp çok farklı bir evlilik yaptım galiba kendi açımdan. Benim için her şey evliyken olağanüstüydü. Genel olarak her şey mükemmeldi. Kendisi, ailesi, o zaman yaşadığım hayat… Ama biraz erkendi bizim için bence. Ben 21-22 yaşındaydım zaten. O zaman gece dışarı çıkmaya yeni başlamışım.

Boşandıktan sonra pişmanlık oldu mu?

Ne evliliğimden ne boşanmamdan pişman olmadım. Evlenirken de çok nettim, boşanırken de çok nettim. İyi ki böyle bir şey yaşamışım.

Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin?

Bakıyorum ve içim içime sığmıyor. Kalbim hareket ediyor bir tık. Çok enteresan bir şey. Uyurken birini seyretmek enteresan bir şey. Her an her şeyi her yerde onunla yapabilirsin.

Fenomen dünyasının içerisindesin. Senin çatışma yaşadığın ve herkesin bildiği bir isim var mı?

Birtakım sorunlar yaşandı. Ama şu an konusu açılsa konuşmam. Bir zamanlar konuşuldu ama şu an kadar büyük bir şey hissetmiyorum.

Bu işi neden yaptığını anlamadığın birileri var mı?

Var tabii.

Sayısı çok mu?

Hiç çok değil. Ne çok influencer arkadaşım var ne de çok düşmanım var. Bu işin çok içinde değilim. Damla ile Rachel dışında genel olarak her gün sohbet ettiğim influencer arkadaşım yok. Ama neden bunu yaptığını sorguladığım insanlar oluyor. Bana da eminim çok deniyordur. Keşfetine düştüğüm zaman engelleyen, sessize alan oluyordur. Ben de kendimi çoğu zaman cringe buluyorum. Engel olabildiğim bir şey değil; ben buyum.

Dilediğin kişiye, dilediğin bir soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorulma imkanı verildi. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın?

Birine neden yaptın demek istediğim bir konu var. Babama mı sorsam?

Görüşüyor musunuz?

Asla.

Kaç yıl oldu?

5 yıl olmuştur. Çok değil ama çok komple. Babamı hiç sevmem. Ama dramatik bir hikayesi yok, sevmem.

Tavırlarına gıcık olduğun için arkanı dönüp gidebileceğin bir varlık değil.

Kesinlikle öyle. Çok ciddi kötü bir adam. Kötü bir adam olduğu için onu sorabilirim. Neden ve nasıl bu kadar kötüsün? Çok kötü kalplisin çünkü.

Ala Tokel: Kendime zaman ayırıp 10 gün boyunca ağlıyorum

Instagram, Fenomen, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ala Tokel: Kendime zaman ayırıp 10 gün boyunca ağlıyorum - Son Dakika Magazin


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