Alaaddin Çevresi Dış Cephe Restorasyonu Konya'nın Çehresini Değiştirecek - Son Dakika

Alaaddin Çevresi Dış Cephe Restorasyonu Konya'nın Çehresini Değiştirecek

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle gerçekleştirilen Alaaddin Tepesi çevresindeki iş yerlerinin dış cephe sağlıklaştırmasının ilk etabı tüm hızıyla devam ediyor.

Alaaddin Çevresi Dış Cephe Restorasyonu Konya'nın Çehresini Değiştirecek, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle gerçekleştirilen Alaaddin Tepesi çevresindeki iş yerlerinin dış cephe sağlıklaştırmasının ilk etabı tüm hızıyla devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin Tepesi çevresinde tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirdiği dış cephe sağlıklaştırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'yı 2023 vizyonuna hazırlamak için büyük projeler üzerinde çalıştıklarını, Alaaddin Tepesi çevresindeki iş yerlerinin dış cephe düzenlemesinin de bunlardan birisi olduğunu ifade etti. Başkan Altay, "Buradaki çalışma şehrimizin tarihi dokusuna uygun şekilde yürütülüyor. Projeyi özellikle Konya'ya gelenlerin payitaht şehri görmeleri adına çok önemsiyoruz. Proje tamamlandığında Alaaddin Caddesindeki tüm binaların Selçuklu başkenti Konya'ya yakışır hale gelmesini arzu ediyoruz. 2023'ün Konya'sının çok daha güzel olması için gece gündüz demeden gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birinci etabı kısa sürede içinde bitireceğiz"

Projenin tamamının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle yürütüldüğü bilgisini paylaşan Başkan Altay, "İki bölümden oluşan projede ilk etap çalışmalarının yüzde 50'sinden fazlası tamamlamış durumda. Birinci etabı en kısa sürede bitirip ikinci etaba hemen başlamayı planlıyoruz. İkinci etap için ihale aşamasındayız. Projeyi bölgeye en az rahatsızlık vererek ve en kısa sürede bitirmek için çaba sarf ediyoruz. Konyamızın çehresini değiştirecek projeyi bölge esnafımızın desteğiyle yürütüyoruz. Tüm hemşehrilerime gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Kurum'a teşekkür

Başkan Altay, projenin hayata geçmesinde büyük katkısı bulunan ve Konya'nın bütün projelerinin yanında olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti. Projenin ilk etabında 12 binada 60 bağımsız bölümün dış cephe düzenlemesi yapılırken ikinci etapta da 40 binanın cephesi tarihi dokuya uygun şekilde yenilenecek. Projenin ilk etabının maliyeti 6.5 milyon lira. - KONYA

Alaaddin Tepesi, İller Bankası, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:48

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alaaddin Çevresi Dış Cephe Restorasyonu Konya'nın Çehresini Değiştirecek - Son Dakika
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