Alaaddin Keykubat'ın Beratı Konya'dan Söğüt'e Yola Çıktı - Son Dakika
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Alaaddin Keykubat'ın Beratı Konya'dan Söğüt'e Yola Çıktı

07.09.2021 20:54
Alaaddin Keykubat'ın Beratı Konya'dan Söğüt'e Yola Çıktı

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarafından Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e Uç Beyi Beratı gönderilmesiyle ilgili temsili program düzenledi.

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarafından Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e Uç Beyi Beratı gönderilmesiyle ilgili temsili program düzenledi.

Çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek için Konya'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın katılımıyla Alaaddin Cami avlusunda gerçekleştirilen program öncesi Sultanlar Türbesi'nde nöbet değişimi gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ali Öge'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Ali Hacı Gökmen, Türkiye Selçuklu Devleti ile Osmanlı Beyliği arasındaki ilişkiyi anlatan bir konuşma yaptı.

Programda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a da günün anısına berat takdim edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Biz, 1571 yılında Kıbrıs'ı fetheden Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz, aynı milletin aynı soyundan gelen insanlarıyız. Verilen bu çok anlamlı hediyeyi Kuzey Kıbrıs halkı adına alıyorum. Türk milleti devletler kurmuş, devletler yönetmiş. Osmanlı'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Doğu Akdeniz'de de bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Bunun değerini bilen, bunun anlamını bilen biri olarak hakkımızı, hukukumuzu korumak bilinciyle buradayım. Tabi ki bu görevi yürütürken de ana vatanımız Türkiye ile tamamen uyum içinde ve ulusal menfaatlerimizin, milli çıkarlarımızın doğrultusunda en iyi şekilde geleceğe hazırlanma anlayışı içindeyiz. " diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından berat gönderme programının icra edilmesinin ardından Konya'dan yola çıkan berat, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde törenle teslim alınacak.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Alaaddin Keykubat'ın Beratı Konya'dan Söğüt'e Yola Çıktı - Son Dakika

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