Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu - Son Dakika

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Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
1 saat önce
Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.
Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
ANKARA - Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.
Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Çakıcı'ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:13 Kaynak: İHA
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