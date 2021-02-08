Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atılmasından sonra başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Bulu'nun atamasına muhalefet kanadı da tepki gösterirken, iktidar ile sık sık karşı karşıya geldi. Özellikle CHP Bulu'ya çağrıda bulunarak istifa etmesini istedi.
İktidar muhalefetin bu tutumunu eleştirirken, Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabından 2 sayfalık bir mektup yazarak Bulu'ya çağrıda bulundu.
Mektubunda Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili çeşitli itham ve iddialara yer veren Çakıcı; muhalefet, HDP, PKK ve DHKP-C sempatizanlarının devletin kurumları ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek için Bulu'ya istifa etmesi yönünde çağrı yaptığını öne sürerek, "Lütfen! Sakın istifa etmeyiniz. İstifa ederseniz bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız. Bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok" dedi.
Çakıcı mektubun devamında, "Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve aziz milletimizin olduğunu unutmayınız. Devletine, aziz milletine gönül vermiş tüm duyarlı Türk vatandaşları, devletinin ve Cumhur İttifakı'nın yanında olmalıdır" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Alaattin Çakıcı'dan Melih Bulu'ya açık mektup: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz - Son Dakika