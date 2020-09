Alaattin Çakıcı'dan Sakarya'da işçilerin darp edilmesi olayına sert tepki: Siirtli kız kardeşimin tokatlanmasını kınıyorum - Son Dakika

Geçtiğimiz aylarda çıkarılan infaz yasası ile tahliye edilen Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sakarya'da mevsimlik işçilere şiddet uygulanmasının kabul edilebilir bir davranış olmadığını ifade eden Çakıcı, "Güzide vatanımızın her zerresini namusu kadar seven, iffeti kadar koruyan her etnik grup vatandaşlık bağıyla devletimizin birer bireyidir. Bazı densizler önyargılı davranmaktadır. Her Kürt PKK'lı değildir. Onlar da Biz Türkler kadar devletimize gönülden bağlıdır" dedi.

Çakıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle;

Sovyetler dağılmadan evvel yeşil kuşak Türkiye'nin batısından başlayıp Hindistan sınırında biterdi. Bugün Batı ve üst akıl yaşadığımız coğrafyayı ve İslam alemini kan gözyaşına boğmuştur. Ülkelerinde savaş olan insanların başka ülkelere sığınmasına neden olan üst akıl, bugünkü yeşil kuşağı Girit Adası'ndan başlayıp Edirne Karaağaca kadar üstler kurarak ülkemizi hem batıdan, hem Güney'den, hem de doğudan sıkıştırmak istemektedir.

Sınır ötesinde ülkemizin bekası için verilen şerefli mücadelede Doğu Akdeniz'de yaşanan son yıllarda değişmeyen, bir asır evvel batının piyonu olarak Anadolu'ya çıkan Yunanlıları kullananlar bugün de Yunanlılar üzerinde ülkemizi kuşatmak istemektedir. Âmâ unutmasınlar ki Çanakkale'de Kafkas Cephesi'nde Kutül Amere'de ve Kurtuluş Savaşı'nda geldikleri gibi gittiler.

Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bugünlerde İpek Er isimli genç kıza tecavüz ederek ölümüne neden olan ve Bozkurt işareti yaparak milliyetçileri zan altında bırakma hakkına sahip olmayan Musa Orhan isimli ırz düşmanı devletimiz tatafından en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Ekonomik koşullardan dolayı doğudan batıya gelen Siirtli kız kardeşimizin tokatlanmasını esefle kınıyorum. Allah mazluma el kaldıranı bildiği gibi yapsın. Bilinmelidir ki Türk Kürt kardeştir, bölücüler ve PKK kalleştir. Güzide vatanımızın her zerresini namusu kadar seven, iffeti kadar koruyan her etnik grup vatandaşlık bağıyla devletimizin birer bireyidir. Bazı densizler önyargılı davranmaktadır. Her Kürt PKK'lı değildir. onlar da Biz Türkler kadar devletimize gönülden bağlıdır.