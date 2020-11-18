Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene - Son Dakika

Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kendisine yönelik sözleri üzerine bir açıklama daha yaptı ve tehditlerini sürdürdü. CHP liderinin suç duyurusunda bulunduğu Çakıcı, bugün de yine el yazısıyla kaleme aldığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'na "Hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve avanende o yürek var mı?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bugün kendisini ima ederek kullandığı "Çakalların olduğu yerde bize kimse birşey söyleyemez" ifadesini hatırlatan Çakıcı, "Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve avanende o yürek var mı?" ifadelerini kullandı.

İşte Çakıcı'nın yeni paylaşımı: