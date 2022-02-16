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Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıya uğradı

16.02.2022 08:27
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıya uğradı

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, dün akşam İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Aracının içerisindeyken çapraz ateşe tutulan Çakıcı, hafif şekilde yaralandı. Yeğen Çakıcı, 5 yıl önce de Kadıköy'de bir otelin restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.

Ankara Sincan Cezaevi'nden 15 Nisan 2020 tarihinde tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın silahlı saldırıya uğradı.

Adem Çakıcı, dün akşam saat 20.30 sıralarında, kendi kullandığı otomobili ile Cevizlibağ'da giderken, başka bir arabadan çapraz ateşe tutuldu. Saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtulan Çakıcı, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi'ne gitti.

SALDIRGANI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Adem Çakıcı'nın ilk ifadesinde, kendisine silahla saldıranları tanımadığını söylediği belirtildi. Yine elde edilen diğer bilgilere göre; Adem Çakıcı'nın, bundan bir süre önce Beşiktaş Fulya'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edildi.

5 YIL ÖNCE DE VURULMUŞTU

Öte yandan yeğen Adem Çakıcı'nın, 29 Aralık 2017 yılında, Kadıköy'de bulunan bir otelin restoranında silahla vurulduğu ortaya çıktı. Süperhaber'in haberine göre; Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, yan masadan kalkıp yanlarına gelen iki kişiden biri tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu. Adem Çakıcı'yı vuran şüpheliler, olaydan sonra otelden çıkarak, gri renkli bir otomobile binip kaçmıştı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Adem Çakıcı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Polisin yaptığı araştırma sonucunda, Adem Çakıcı'nın vurulma olayına karıştığı belirlenen şüpheliler A.H.B, O.O. ve F.Ç. çıkarıldıkları Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

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Alaadin Çakıcı, Cevizlibağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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