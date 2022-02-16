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Son dakika haberi... ALAATTİN ÇAKICI'NIN YEĞENİ ADEM ÇAKICI'YA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

Son dakika haberi... ALAATTİN ÇAKICI'NIN YEĞENİ ADEM ÇAKICI'YA SİLAHLI SALDIRI

16.02.2022 10:53
Son dakika haberi... ALAATTİN ÇAKICI'NIN YEĞENİ ADEM ÇAKICI'YA SİLAHLI SALDIRI

Son dakika haberleri... ALAATTİN Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

ALAATTİN Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Olay dün akşam saat 20.30'da Zeytinburnu Cevizlibağ'da meydana geldi. Otomobille ilerleyen Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı'nın kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


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Alaattin Çakıcı, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ALAATTİN ÇAKICI'NIN YEĞENİ ADEM ÇAKICI'YA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ALAATTİN ÇAKICI'NIN YEĞENİ ADEM ÇAKICI'YA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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