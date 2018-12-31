Son Dakika Haberleri: Alaattin Hatayoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Alaattin Hatayoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Alaattin Hatayoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hatayoğlu için, Haznedar Merkez Camisi'nde öğleyin cenaze namazı kılındı.

Alaattin Hatayoğlu'nun naaşı, bordo-mavili camiadan birçok ismin katıldığı cenaze namazının ardından Beşyüzevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:53 Kaynak: AA

Merkez, Kalp Krizi, Spor
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