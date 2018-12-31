Alaattin Hatayoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hatayoğlu için, Haznedar Merkez
Camisi'nde öğleyin cenaze namazı kılındı.
Alaattin Hatayoğlu'nun naaşı, bordo-mavili camiadan birçok ismin katıldığı cenaze namazının ardından Beşyüzevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:53 Kaynak: AA
Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı
Trabzonspor'da 8 İsim Kamp Kadrosunda Yer Almadı
Erzurumspor, Lennart Thy ile Yollarını Ayırdı
Cedric Bakambu, Bursaspor ile Bağını Koparmıyor