Alaattin Hatayoğlu Vefat Etti
1 saat önce
1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu geçirdiği kalp krizinden sonrası hayatını kaybetti.
1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu geçirdiği kalp krizinden sonrası hayatını kaybetti.
Trabzonspor camiasının önemli isimlerinden ve 1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu vefat etti. Bu sabah saat evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Hatayoğlu, bordo-mavili camiayı yasa boğdu.
Alaattin Hatayoğlu'nun cenazesi yarın İstanbul
'da defnedilecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:30 Kaynak: İHA
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