Alaattin ustanın yorgancılıkla geçen ömrü - Son Dakika
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Alaattin ustanın yorgancılıkla geçen ömrü

6 saat önce

Sinop'ta 45 yıldır yorgancılık yapan kentin son yorgan ustası 65 yaşındaki Alaattin Karaahmetoğlu, mesleğini gelecek kuşaklara aktarabilmek istiyor.

Alaattin ustanın yorgancılıkla geçen ömrü, System.String[]

Sinop'ta 45 yıldır yorgancılık yapan kentin son yorgan ustası 65 yaşındaki Alaattin Karaahmetoğlu, mesleğini gelecek kuşaklara aktarabilmek istiyor.

Küçük yaşlarda çırak olarak başladığı yorgancılık mesleğini, 45 yıldır ara vermeden sürdüren Karaahmetoğlu, 10 metrekarelik iş yerinde hem müşterilerine hizmet vermeye hem de mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Yıllar içinde yorgancılık mesleğine ilginin azalmasıyla çırak bulmakta güçlük çeken Karaahmetoğlu, zamana ve teknolojiye direnerek kentin son yorgan ustası olarak çalışmaya devam ediyor.

Karaahmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda mesleklerine ilginin oldukça azaldığını söyledi.

Özellikle gençlerin, özveri ve çalışma isteyen meslek gruplarına artık pek rağbet göstermediklerine işaret eden Karaahmetoğlu, kendisinin ise her şeye rağmen mesleğini severek yaptığını vurguladı.

Yorgancılık mesleği sayesinde üç çocuğunu okuttuğunu ve meslek sahibi olmalarını sağladığını anlatan Karaahmetoğlu, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan mesleğini yaşatmak için sonuna kadar mücadele edeceğini dile getirdi.

"Benden sonra bu meslek bitecek"

Kentte artık kendisinden başka yorgan ustası kalmadığına dikkati çeken Karaahmetoğlu, "Benden sonra bu meslek bitecek. Bitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef olmuyor. Artık çırak yetişmiyor. Ben kaç sene daha yapacağım bu mesleği? Ömrüm olursa belki 10 yıl daha yapacağım. Ondan sonra ne olacak? Bitti." ifadelerini kullandı.

Karaahmetoğlu, mesleğin yok olmaması için mutlaka yeni çıraklara ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Gençlerimize mutlaka bir meslek lazım. Bu olur, başka bir meslek olur ama kahve köşelerinde oturmaktansa gelsinler, zanaat öğrensinler. Ustamdan Allah razı olsun, bu altın bileziği benim koluma taktı. Mesleğim sayesinde hayatım boyunca hiç mağdur olmadım. Çok güzel bir zanaat neden kaybolsun? Hem mesleğimiz yaşasın hem gençlerimiz zanaat öğrensin."

Karaahmetoğlu, gelecek adına umutlu olmaya devam ettiğini dile getirerek, "Bugün çırak yok ama yarın da olmayacak diye bir kural yok. Mutlaka birileri bu işe sahip çıkacaktır. Ben umutluyum. Nasıl ki günümüzde hazır yorgan üreten binlerce firmaya rağmen işimizi yapıyor, ayakta kalabiliyorsak çırak sorununun çözüleceğine de ümidim bitmeyecek." diye konuştu.

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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