Son Dakika Haberleri: Alabalık Avlanma Yasağı Sona Erdi

Alabalık Avlanma Yasağı Sona Erdi

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde 1 Ekim 2018 tarihinde uygulamaya başlatılan ve 5 ay süren doğal alabalık avlanma yasağının sona erdiği bildirildi.

Alabalık Avlanma Yasağı Sona Erdi, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde 1 Ekim 2018 tarihinde uygulamaya başlatılan ve 5 ay süren doğal alabalık avlanma yasağının sona erdiği bildirildi.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, yaptığı yazılı açıklamada, genelde akarsularda yaşayan ve Türkiye'de sadece Bolu, Trabzon ve Uşak'taki bazı göletlerde yaşam süren doğal alabalığın üreme dönemi olması dolayısıyla, devlet tarafından 1 Ekim 2018 tarihinde yasaklandığını hatırlattı.


Av yasağının doğal alabalığın tüm türlerini kapsadığını ifade eden Bal, 5 ay boyunca süren yasağın dün itibariyle sona erdiğini belirterek, "Doğal alabalık avcılarına yeni avlanma dönemi hayırlı olsun. Avcılarımıza, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam doğal alabalık miktarının en fazla üç adet ve alıkonulabilir en az boy limitinin de 25 santim olduğunu hatırlatarak, rastgele diyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Usame Bin Ladin'in Oğlunun Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır

Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu İbrahim Erkal'ın Eşi Filiz Erkal, Katıldığı Programda Yaşadığı Zorlukları Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:21:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alabalık Avlanma Yasağı Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]