Alabalık Deresi temizleniyor - Son Dakika

Baharın gelmesi ile birlikte Alabalık Deresi atılan çöpler yüzünden çevreye kötü koku yaymaya başladı. Ardahan Belediyesi temizlik ekipleri Başkanı Faruk Demir'in talimatı ile derede ıslah çalışması başlattı.



Çalışmaları yerinde inceleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yaptığı açıklamada: " Değerli Ardahanlı hemşerilerim alabalık deremizin temizliğini yapıyoruz fakat bir ay sonra eski halini tekrardan alıyor, lütfen rica ediyoruz dereyi temiz tutalım. Alabalık deremiz ve şehrimizi kirletmeyelim biz şimdi alabalık deremize boydan boya kamera sistemi kuracağız, Alabalık deremize her hangi bir çöp atana cezai işlemimizi uygulayacağız bu derede tekrar alabalık yetişene kadar mücadelemiz sürecektir bu işin şakası yok.



Alabalık deresi temizleniyor kirletene ceza kesilecek



Bu şehri kirletiyorsak biz kirletiyoruz dışarıdan gelen kimse kirletmiyor bu dereyi kimse bir şey atmazsa dereye ahırların kanallarını bağlamazsa bu derecede kirlenmez. Alabalık deresini kim kirletiyorsa yasada karşılığı neyse o olacak. Gelen cezadan canınız acıyacak.



Şehrimizi temiz tutalım Ardahan'a toz kondurmayalım. Ardahan kirliyse biz kirletiyoruz yoksa belediye çalışanlarımız 24 saat çalışıyor. Bundan sonraki süreçte tüm Ardahanlı hemşerilerimi alabalık deresine sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.



Ayrıca Belediye Zabıta ekipleri alabalık dersi çevresindeki evleri araçla anons yaparak derenin kirletilmemesi için uyarı anonsu yapıyor. - ARDAHAN