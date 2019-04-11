Son Dakika Haberleri: Alabalık Tesisi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Alabalık Tesisi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

30 dakika önce

- Alabalık tesisi yangında kullanılamaz hale geldi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde alabalık işletme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan alabalık işletme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

- Alabalık tesisi yangında kullanılamaz hale geldi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde alabalık işletme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan alabalık işletme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonrası tesis kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabaağaç Mahallesinde bulunan hem balık lokantası hem de balık üretim çiftliği olarak uzun yıllardır bölgeye hizmet veren tesisteki yangın, sabah erken saatlerde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen alevler, büyük bölümü ahşap olan binayı kısa sürede sardı. Tesisten yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Elbistan ve Afşin'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucunda söndürülebildi.
Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın ise boyutlarının büyük olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:09 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Afşin, İtfaiye, 3. Sayfa
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