Alabalık Tesisi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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- Alabalık tesisi yangında kullanılamaz hale geldi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde alabalık işletme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan alabalık işletme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:09 Kaynak: İHA
- Alabalık tesisi yangında kullanılamaz hale geldi Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde alabalık işletme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan alabalık işletme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonrası tesis kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabaağaç Mahallesinde bulunan hem balık lokantası hem de balık üretim çiftliği olarak uzun yıllardır bölgeye hizmet veren tesisteki yangın, sabah erken saatlerde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen alevler, büyük bölümü ahşap olan binayı kısa sürede sardı. Tesisten yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Elbistan
ve Afşin'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucunda söndürülebildi.
Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın ise boyutlarının büyük olduğu bildirildi.
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