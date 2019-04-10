Alabalık Tesisi Yangında Kullanılmaz Hale Geldi
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde elektrik kontağından yangın çıkan alabalık tesisi kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:28 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin
ilçesinde elektrik kontağından yangın çıkan alabalık tesisi kullanılmaz hale geldi.
Yangın, ilçeye bağlı Kabaağaç Mahallesi'ndeki alabalık tesisinde çıktı. Büyük bölümü ahşap olan tesisten alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede bütün tesisi saran alevlere müdahale etti. Uzun süren uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, tesis kullanılmaz hale geldi. Ekipler yaptıkları incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.
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