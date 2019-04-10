Son Dakika Haberleri: Alabalık Tesisi Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

Alabalık Tesisi Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde elektrik kontağından yangın çıkan alabalık tesisi kullanılmaz hale geldi.

Alabalık Tesisi Yangında Kullanılmaz Hale Geldi, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde elektrik kontağından yangın çıkan alabalık tesisi kullanılmaz hale geldi. 

Yangın, ilçeye bağlı Kabaağaç Mahallesi'ndeki alabalık tesisinde çıktı. Büyük bölümü ahşap olan tesisten alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede bütün tesisi saran alevlere müdahale etti. Uzun süren uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, tesis kullanılmaz hale geldi. Ekipler yaptıkları incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. 

- Afşinkahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:28 Kaynak: DHA
Afşin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi YSK, KHK'lı 4 Başkana Mazbata Verilmeyeceğini Açıkladı YSK Kararını Verdi! Artvin'in Yusufeli İlçesinde Seçimler İptal Edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 21:41:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alabalık Tesisi Yangında Kullanılmaz Hale Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]