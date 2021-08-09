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Alabalık üreticileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Alabalık üreticileri ile bir araya geldi

09.08.2021 16:26
Alabalık üreticileri ile bir araya geldi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Denizli'de alabalık üreticileri ile buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Denizli'de alabalık üreticileri ile buluştu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, üretimde ivme yakalayan alabalık üreticileri ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda üreticilerin sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini tek tek dinleyen ve not eden Dr. Atalay, yapılan toplantının ardından tesis ziyaretleri gerçekleştirdi. Dr. Atalay, Denizli'deki alabalık üretiminin ülkemiz su ürünleri sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kaliteli balık yumurtası ve yavru üretiminin sektörün gelişimi için vazgeçilmez olduğunu ve Denizli'deki su kaynaklarının bu alana daha fazla kanalize olması gerektiğini söyledi.

Alabalık, levrek ve çipuranın ardından son yıllarda Türk somonunun da yurtdışı piyasada tercih edilen bir ürün olarak değerinin sürekli arttığını, bunun da ülkemiz su ürünleri ihracatındaki artışına ivme kazandırdığını söyledi. Bakanlığımızın tarımın her alanında olduğu gibi su ürünleri sektöründe de balık üreticilerimizin yanında olduğunu, üreticilerimizin üretimi artırmaları için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Alabalık üreticileri ile bir araya geldi
Alabalık üreticileri ile bir araya geldi
Alabalık üreticileri ile bir araya geldi
Alabalık üreticileri ile bir araya geldi

Balıkçılık, Denizli, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alabalık üreticileri ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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