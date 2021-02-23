Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti - Son Dakika

Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti

23.02.2021 11:26
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti, System.String[]

Antalya'nın Akseki ilçesindeki bir tesiste, kuluçkaya yatırılan havyarlardan elde edilen alabalık yavruları havuzlara aktarılmaya başlandı.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki bir tesiste, kuluçkaya yatırılan havyarlardan elde edilen alabalık yavruları havuzlara aktarılmaya başlandı. 700 anaç alabalıktan yapılan sağımdan 2 milyon yavru alabalık elde edildi.

Akseki'nin Sinanhoca Mahallesi Kozarası mevkiinde Alabalık tesisi sahibi Halil Arslan, yaklaşık bir ay önce 700 tane alabalıklardan alınan havyarları kuluçkaya yatırdıklarını söyledi. Yılda ortalama 1 milyon 500 bin ile 2 milyon adet alabalık üretimi gerçekleştirilen alabalık çiftliğinde, alabalıkların sağımı ve yumurta dölleme işlemi el masajıyla yapıldığını anlatan Arslan, "Özel kuluçka dolaplarında 40 gün bekletilen yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Alabalık yavruları, büyütme havuzlarında ise parmak boya ulaşıyor" dedi.

"Emeklerimiz boşa gitmedi"

Alabalık sağım sezonuna aralık ayında başladıklarını ve ocak ayının sonuna kadar devam ettiklerini anlatan Arslan, "Çiftliğimizde 700 adet anaç balığımız vardı. Bundan bir ay önce anaçlarımızdan sağımlar yapmıştık. İlk yaptığımız sağımlardan aldığımız yavruları büyütme havuzlarına aldık. Burada yemlerle besledik. Şimdi ise büyük havuzlara aktarma işlemlerini gerçekleştirdik. Şu ana kadar yaklaşık 700 anaç balıktan sağlıklı olarak bir milyonun üzerinde yavrumuz oldu. İnşallah bunları sağlıklı vaziyette 2-3 gram civarında yaparız. Zaten 2-3 gram büyüdüğünde zayiat olmaz. Zayiat oldukça azalır. Şu andaki sağımlardan yumurta olaraktan yüzde 20 zayiatımız oldu. Tahmin ettiğimizden daha az zayiatımız oldu. Şu anda aldığımız yavrular gayet güzel. Emeklerimiz boşuna gitmedi" dedi.

"Bu yıl ilk kez deneme amaçlı yaptık"

Bu yıl ilk kez deneme amaçlı yavru ürettiklerini söyleyen Arslan, "İnşallah bu yıl yaptığımız hataları seneye yapmayacağız. Ortalama şu anda ilk sağımımız bir gram civarında yaklaşık 9 ay sonra porsiyonluk durumuna gelir. Ne kadar fazla yem verirsen o kadar büyüme yapar. Bir ay önce sağımlarımızdaki yumurtalar keselerini attıktan sonra küçük havuzlara aktardık. Bu küçük havuzlardan büyük havuzlara aktardık. Toplam 13 havuzumuz var. Her biri 64 metrekare. Bu yavrular büyüdükçe diğer havuzlara yeniden paylaştıracağız. Buradaki havuzlarımızı tamamen yavru havuzlarına dönüştüreceğiz. Bunlar büyüdükçe boylanacak ve boy boy ayıracağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti

Halil Arslan, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti - Son Dakika Ekonomi


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