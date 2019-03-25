Son Dakika Haberleri: Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Tesisler Denetlendi

Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Tesisler Denetlendi

1 saat önce

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan alabalık tesisi ve kuluçkahaneler denetledi.

Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Tesisler Denetlendi, System.String[]
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan alabalık tesisi ve kuluçkahaneler denetledi.

Denetimlerde üretilen balık miktarı, yemleme, havuzların teknik ve hijyenik şartları, oksijen durumu, pH ve sıcaklık gibi değerler kontrol edildi. Ayrıca yetiştiricilere, yemin hazırlanması ve depolanması, kalıntının önlenmesi, kayıt tutma ve Bakanlıkça verilen su ürünleri desteklemeleri hakkında güncel bilgiler verildi. Denetimlere yıl boyunca periyodik olarak devam edileceği öğrenildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:45 Kaynak: İHA

Kırklareli, Güncel
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