Alabama'daki Kasırgada En Az 23 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Alabama eyaletinin Lee bölgesinde yaşanan kasırgada en az 23 kişi hayatını kaybetti. Bölge şerifi Jay Jones bölgede "felaket düzeyinde" hasar yaşandığını ve daha fazla insanın ölmüş olabileceğini söyledi.Doğu Alabama Tıp Merkezi 40 kişinin tedavi altında olduğunu açıkladı.Kurtarma çalışmaları havanın aydınlanmasına kadar ertelendi.ABD'nin Ulusal Meteoroloji Servisi kasırganın hızının saatte 266 kilometre olduğunu açıkladı. Kasırganın en büyük etki gösterdiği nokta Beauregard beldesi.Alabama eyaletinin başkenti Montgomery'nin doğusunda 95 km mesafedeki beldede kasırga yerel saatle 14.00'da başladı.Video görüntülerinde direklerin kırıldığı, yolların kapandığı ve evlerin çatılarının uçtuğu görülüyor.ABD'nin Georgia, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de kasırga uyarısı yapıldı.Alabama'daki kasırgada hayatını kaybedenlerin çoğu Lee bölgesi sakinleri. Yetkililer ölen ve yaralanan kişilerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Ölenlerden biri sekiz yaşındaki bir çocuk Lee bölgesi adli tabip Bill Harris, "Hayatım boyunca bu tür toplu bir ölüm olayı yaşadığımızı hatırlamıyorum" dedi.Harris "Hala enkazın altından cesetler çıkarıyoruz. Bütün gece burada olacağız" diye ekledi.Kasırgada hayatını kaybedenlerden birisinin sekiz yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.Kasırganın ardından ısının düşmesi ve don yaşanması bekleniyor.ABD Başkanı Donald Trump Twitter mesajında bölge halkına "dikkatli ve güvende olmalarını" söyledi.