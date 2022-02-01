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Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika

Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

01.02.2022 18:20
Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, Karadeniz'de balık avladığı sırada kayığı alabora olan Emin Altunbaş, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, Karadeniz'de balık avladığı sırada kayığı alabora olan Emin Altunbaş, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Altunbaş'ın, dalgaların kayalıklara sürüklediği kayığını kurtarmak için mücadele verdiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçenin Büyük Liman mevkisinde Karadeniz'e açılan balıkçı Emin Altunbaş'ın kayığı dalgalı denizde alabora oldu. Altunbaş, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Dalgaların sürükleyerek kayalıklara çarptığı kayığını kurtarmaya çalışan Altunbaş, büyük çaba harcadı. Bu sırada dalgaların savurduğu balıkçı tehlike atlattı. Diğer balıkçıların da yardım ettiği Altunbaş, kayığını halatla bağlayarak vinç yardımıyla kıyıya çıkardı. Altunbaş'ın dalgalar arasında kayığını kurtarmak için verdiği mücadele ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada
Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada
Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada
Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada
Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada
Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada
Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada
Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada
Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada
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Karadeniz, Çayeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika
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