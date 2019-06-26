Son Dakika Haberleri: Alabora olan kayıktaki 4 kişi kurtarıldı
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Alabora olan kayıktaki 4 kişi kurtarıldı

1 saat önce

, RİZE'de, denizde alabora olan kayıktaki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alabora olan kayıktaki 4 kişi kurtarıldı, System.String[]


, RİZE'de, denizde alabora olan kayıktaki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Rize'de sabah saatlerinde denize açılan 4 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu. Kıyıdan olayı görenler, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri, denizde düşen 4 kişiyi balıkçıların da yardımıyla kurtardı. Kıyıya çıkarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Alabora olan kayık da kıyıya çekildi.

- Rize
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:37 Kaynak: DHA
Sabah, Rize, Güncel
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