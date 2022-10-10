Alabora olan teknede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Alabora olan teknede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

10.10.2022 00:58
Alabora olan teknede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde alabora olan teknede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde alabora olan teknede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Kandıra ilçesi Bağırganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Binay ve yanındaki M.K., palamut avlamak için tekneyle denize açıldı. Teknenin bir anda alabora olması neticesinde M.K. kurtularak yardım istedi. M.K., kendisi için yardıma gelen ekipler ve yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Teknenin kaptanlığını yapan Özcan Binay'dan olayın gerçekleştiği andan itibaren haber alınamazken, tekne de hala bulunamadı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları yaklaşık 12 saattir devam ediyor. Binay'ın yakınları ise arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip ediyor.

Hala bulunamayan 49 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Özcan Binay'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi.

"Şu anda teknede mi yoksa kurtuldu mu bilmiyoruz"

Özcan Binay'ın kuzeni Sebahattin Binay, "Olayı balıkçı olan ağabeyimden öğrendim. Denizde batan da amcamın oğlu. Olay saat gece 02.30 gibi olmuş. Alabora olmuşlar. Yanında tayfası olan arkadaşı kurtulmuş, ona da geçmiş olsun. Kaptan gemiyi terk etmemiş. Şu anda teknede mi yoksa kurtuldu mu bilmiyoruz. Kesin bir haber yok. Şu anda palamut sezonu, bu bölgede 1 Aralık'a kadar balıkçılık yapılır. O da balığa çıkıyordu. Gelen, yanımızda olmaya çalışan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz de, milletimiz de yanımızda. İyi haber bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Özcan Binay'ın çevresinde "İsmail" ismiyle çağrıldığı öğrenildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kocaeli, Kandıra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alabora olan teknede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 07:46:34. #1.12#
SON DAKİKA: Alabora olan teknede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement