Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde alabora olan teknede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Kandıra ilçesi Bağırganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Binay ve yanındaki M.K., palamut avlamak için tekneyle denize açıldı. Teknenin bir anda alabora olması neticesinde M.K. kurtularak yardım istedi. M.K., kendisi için yardıma gelen ekipler ve yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Teknenin kaptanlığını yapan Özcan Binay'dan olayın gerçekleştiği andan itibaren haber alınamazken, tekne de hala bulunamadı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları yaklaşık 12 saattir devam ediyor. Binay'ın yakınları ise arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip ediyor.

Hala bulunamayan 49 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Özcan Binay'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi.

"Şu anda teknede mi yoksa kurtuldu mu bilmiyoruz"

Özcan Binay'ın kuzeni Sebahattin Binay, "Olayı balıkçı olan ağabeyimden öğrendim. Denizde batan da amcamın oğlu. Olay saat gece 02.30 gibi olmuş. Alabora olmuşlar. Yanında tayfası olan arkadaşı kurtulmuş, ona da geçmiş olsun. Kaptan gemiyi terk etmemiş. Şu anda teknede mi yoksa kurtuldu mu bilmiyoruz. Kesin bir haber yok. Şu anda palamut sezonu, bu bölgede 1 Aralık'a kadar balıkçılık yapılır. O da balığa çıkıyordu. Gelen, yanımızda olmaya çalışan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz de, milletimiz de yanımızda. İyi haber bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Özcan Binay'ın çevresinde "İsmail" ismiyle çağrıldığı öğrenildi. - KOCAELİ