Alabora olan teknedeki 3 balıkçıyı balıkçılar kurtardı
3 saat önce
ANTALYA'da, alabora olan teknedeki 3 balıkçı, diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:03 Kaynak: DHA
ANTALYA'da, alabora olan teknedeki 3 balıkçı, diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.
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Çayı'nın denizle birleştiği noktada, balıkçıların bulunduğu yaklaşık 4 metrelik fiber tekne, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Tekneden denize düşen 3 kişi, alabora olan teknenin üzerine çıkarak yardım bekledi. Yakınlardaki diğer balıkçılar tarafından kurtarılan 3 balıkçı, haber verilmesi üzerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi. Ekipler kazazedeleri Antalya
Limanı'na getirdi. 112 Acil Servis
ekiplerince kıyıda müdahele edilen balıkçılar evlerine gönderildi.
- Antalya
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