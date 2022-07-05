Alabora olan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi botla kurtarıldı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Alabora olan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi botla kurtarıldı (2)

05.07.2022 18:19

Mersin'in Yenişehir ilçesi açıklarında alabora olan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi de ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesi açıklarında alabora olan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi de ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Mersin Marina'dan açılan 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Sahildeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.

Teknedeki 2'si kadın 3 kişi yüzerek ulaştıkları kıyıda vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.

Suda mahsur kalan 1 kişi de ekipler tarafından bota alınarak Marina'ya ulaştırıldı.

Dört kişi sağlık kontrolü için ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Endonezya'da Alabora Olan Teknedeki 15 Balıkçı Kayboldu Endonezya'da Alabora Olan Teknedeki 15 Balıkçı Kayboldu Çaya girip akıntıya kapılan 2 Afgan çocuk botla kurtarıldı Çaya girip akıntıya kapılan 2 Afgan çocuk botla kurtarıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alabora olan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi botla kurtarıldı (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 19:19:27. #1.11#
SON DAKİKA: Alabora olan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi botla kurtarıldı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement