Alabora olan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi botla kurtarıldı (2)

Mersin'in Yenişehir ilçesi açıklarında alabora olan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi de ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Mersin Marina'dan açılan 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.
Sahildeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.
Teknedeki 2'si kadın 3 kişi yüzerek ulaştıkları kıyıda vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.
Suda mahsur kalan 1 kişi de ekipler tarafından bota alınarak Marina'ya ulaştırıldı.
Dört kişi sağlık kontrolü için ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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