Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde balık tutmak için Tabiat Parkı gölüne açılan Kadir İrendeli, Veysel Erkenekli ve Ömer Dağlılar'ın içinde bulundukları tekne dönüş esnasında alabora oldu. Devrilen balıkçı teknesinde bulunan 3 arkadaş suya düştü. Ömer Dağlılar, yüzerek sazlık alana çıktı ve çevredekilerden yardım istedi.
Yardım çağrısının ardından bölgeye Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri, sağlık görevlileri, AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç ekipler suda arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında dron uçurularak teknenin battığı yer tespit edilmeye çalışıldı.
Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Alabora olan tekneden göle düşen 2 kişi aranıyor - Son Dakika