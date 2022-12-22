Yeni asgari ücret için hangi lider ne dedi? En sert yorum Ali Babacan'dan

Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde balık tutmak için Tabiat Parkı gölüne açılan Kadir İrendeli, Veysel Erkenekli ve Ömer Dağlılar'ın içinde bulundukları tekne dönüş esnasında alabora oldu. Devrilen balıkçı teknesinde bulunan 3 arkadaş suya düştü. Ömer Dağlılar, yüzerek sazlık alana çıktı ve çevredekilerden yardım istedi.

Kaynak: DHA

Adıyaman, Ömer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alabora olan tekneden göle düşen 2 kişi aranıyor - Son Dakika

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