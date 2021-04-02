Alabora olan tekneden suya düştü, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

Alabora olan tekneden suya düştü, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
02.04.2021 15:17
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde balık avlamak için açıldığı denizde teknesi alabora olan A.Ö., Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıOlay, bugün öğle saatlerinde, Arıklıaltı mevkisinde kıyıya 150 metre açıkta meydana geldi.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde balık avlamak için açıldığı denizde teknesi alabora olan A.Ö., Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Olay, bugün öğle saatlerinde, Arıklıaltı mevkisinde kıyıya 150 metre açıkta meydana geldi. A.Ö. balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Ancak aniden etkisini artıran fırtına nedeniyle dalgalara kapılan tekne alabora oldu. Suya düşüp, sürüklenmeye başlayan A.Ö.'nün imdat çığlıklarını duyan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerini aradı.
İhbar üzerine olay gelen ekipler, A.Ö.'yü kurtararak, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. A.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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