Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı - Son Dakika

Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı

6 saat önce

Van Gölü'nün Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, yaralananların ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı, System.String[]

Van Gölü'nün Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, yaralananların ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.


Sabah saat 02.30-03.00 sıralarında Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde 7 kişi hayatını kaybederken, kurtarılan 64 kişinin ise Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerde tedavileri devam ediyor. - BİTLİS

Adilcevaz, Van Gölü, Tatvan, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:07 Kaynak: İHA
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